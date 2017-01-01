Düzce'de FETÖ/PDY davası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Serhat Cora ile polis memurlarının da bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda Cora ile aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu polis memurları Ali İhsan Artun, Cemil Erdoğan, Derya Uğur, Erbay Akdemir, Mevlüt Odabaş, Nejmettin Bilgen, Erkan Dündar ve Aynur Kalkan ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından, tutuklu sanık eski KOM Müdürü Serhat Cora, geçen yıl 16 Kasım'da açığa alındığını söyledi. Cora, 17 Kasım'da da gözaltına alındığını belirtti.

17-25 Aralık sürecinin ardından KOM Müdürü olarak göreve geldiğini anlatan Cora, kentteki örgüt yapılanmasının deşifre edilmesinde aktif rol oynadığını söyleyerek, "Herkesin köşe bucak örgütten kaçtığı dönemde FETÖ'ye karşı yaptıklarım ortadadır. Örgüt tarafından mağdur edildim." ifadelerini kullandı.

"ByLock" kullandığı iddiasının sorulması üzerine Cora, ismini 15 Temmuz sonrasında öğrendiği programı hiçbir suretle kullanmadığını savundu.

Avukat Sedat Özdemir, mahkeme heyetine Cora hakkında tanık olarak ifade vermeleri üzere salonda hazır bulunan Cora'nın kardeşi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürü Serturk Cora'nın yanı sıra Düzce Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Arslan, Düzce KOM Müdürü İsmail Arız, Düzce İstihbarat Şubesi Müdürü Özgür Cengiz ve KOM'da görevli polis memuru Sebahattin Güner'in dinlenmesini talep etti.

Talebin kabul edilmesinin ardından dinlenen tanıklardan Cora'nın kardeşi Serturk Cora, aile olarak örgüt ile mücadelenin 17-25 Aralık öncesine dayandığını, polis kolejinde eğitim alırken yapılanmanın farkında olduklarını ve ona göre hareket ettiklerini anlattı.

Sanık savunmalarının dinlenmesinin ardından ara verilen duruşma sonunda mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkındaki mal varlıklarına konulan tedbir kararının kaldırılmasına ve sanıkların yurt dışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar verdi.

İddianamede şüpheliler hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.