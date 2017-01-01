Bitlis'te terör operasyonu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda çeşitli silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Güroymak ilçesi Yayladere köyü sınırlarında yürütülen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınak ve 2 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda bir menşei belirsiz piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası ve bunlara ait fünye, 20 adet 5.56 mm fişek, bin 650 bixi mühimmatı, 180 kalaşnikof mühimmatı, 2 roketatar anti tank mühimmatı, 2 roketatar anti personel mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 7 Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 kilogram fabrikasyon plastik patlayıcı, 20 elektrikli fünye, 600 metre infilaklı fitil, bir piknik tüpü, 105 metre kablo, bir kazma, bir kürek, bir balta, bir levye ve muhtelif yaşam, gıda malzemeleri bulundu.

Sığınak ve depolar kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen yaşamsal malzemeler imha edildi.

Açıklamada, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.