Antalya'da denizde ceset bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ramada otel açıklarında turist gezdiren tur teknesi çalışanları, falezlere yakın kısımda denizde hareketsiz bir kişi gördü.
Kıyıya yanaşan tekne çalışanları, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çağrılan deniz polisi, dalga nedeniyle tekneye yanaşamadı.
Bunun üzerine tekne, içindeki turistler ve cesetle birlikte Antalya Yat Limanına gitti.
Ölen kişinin Mustafa Tökmeci (68) olduğu belirlendi. Ceset, limanda Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Diyabet hastası olduğu ve Şarampol Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Tökmeci'nin, falezlerden manzara izlerken düştüğü tahmin ediliyor.