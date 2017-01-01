Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilo 29 gram esrar ve 271 adet 500'lük sahte avro ele geçirildi.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28-30 Nisan'da Antakya, Defne ve Yayladağı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilo 29 gram esrar ve 271 adet 500'lük sahte avro ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.