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Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 19:40
Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilo 29 gram esrar ve 271 adet 500'lük sahte avro ele geçirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 28-30 Nisan'da Antakya, Defne ve Yayladağı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilo 29 gram esrar ve 271 adet 500'lük sahte avro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.

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