Antalya'da 27 kaçak göçmen yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat açıklarında isimsiz bir tekneyi durdurdu. Teknedeki 5'i kadın, 9'u çocuk olmak üzere 27 Suriyeli kaçak göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlendi. Yasa dışı geçiş organizasyonda yer aldığı belirlenen bir Suriyeli de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Başkanlığına gönderildi.

Kaçak göçmenlerin, otobüsle Manavgat'a geldikleri ve Sorgun Mahallesi belediye mesire alanı mevkisinde Manavgat Irmağı'ndan tekneye bindikleri, teknenin denize açıldıktan sonra su almaya başladığı öne sürüldü.