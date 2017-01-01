Bursaspor, Adnan Örnek'e emanet

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BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, dün Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 kaybedilen maçtan sonra istifa eden Mutlu Topçu'nun yerine teknik direktörlük görevine Adnan Örnek'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Adnan Örnek'in sezonun geri kalan 5 haftasında teknik direktör olarak takımın başında olacağını ifade edildi.

Adnan Örnek'in hafta sonu Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak maça takımın başında çıkacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son iki haftada üst üste yaşadığımız ve camiamızın kesinlikle kabul edemeyeceği ağır yenilgiler, Bursaspor'un tarihi ile bağdaşmamış ve hepimizi derinden üzmüştür. Dün akşam oynadığımız Galatasaray karşılaşması sonrasında istifa eden Mutlu Topçu ve ekibine teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz. Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşma ile sezonun kalan 5 maçında A takımımızı geliştirme program sorumlumuz olarak hizmet eden Adnan Örnek'e emanet ediyoruz."