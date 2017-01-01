Sivas'taki 12 sanıklı FETÖ/PDY davası

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin haklarında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılan 9'u avukat 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan avukat H.İ.D, F.S, E.Ö. tutuksuz sanıklardan avukat R.H, R.Ö, D.F.T, E.C, İ.Ö, Ö.N. ile kamu çalışanları M.G, İ.B. ve H.P. katıldı.

Duruşmada, 6 tanığın ifadelerinin ardından sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıklardan H.İ.D, 2006-2007 yıllarında bu yapının içerisinde olduğunu belirterek, 2007'den itibaren de sadece dini düşüncelerle hareket ettiğini söyledi.

17-25 Aralık'tan sonra bu yapının hiçbir davasına bakmadığını ve vekaletlerini almadığını ileri süren H.İ.D, "Bu yapının hiyerarşisinde olmadım. Alakam vekilliğini aldığım kurumlarla ibarettir. Faaliyetlerimizin hiçbirinde suç unsuru yoktur. İnandım, kandırıldım, kandırıldığım için burdayım. Dini amaçlarla hareket ettik. Silahlı ya da silahsız bir örgüte üye olmadım. Bu yapıyı 15 Temmuz'a kadar silahlı terör örgütü olarak görmedim." dedi.

Tutuklu sanık F.S. de daha önceki ifadelerinde bildiği her şeyi anlattığını dile getirerek, "Terörist değilim. Yaptığım hiçbir faaliyet terör içermiyor. Kötü bir şey yapmadım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Hatta böyle bir şey talep ettiğim için de cezaevinde 'cemaat düşmanı' olarak nitelendirildim." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan H.P. ise öğrencilik yıllarından beri cemaatle ilgisi olduğunu aktararak, "Cemaat evinde kaldığım, dershanelerinde ders verdiğim ve avukatlara sohbet verdiğim için bu yapılanmanın bildiğim her şeyini iftiraya kaçmadan anlattım. Sonrasında de cemaatten kendi isteğimle ayrıldım." diye konuştu.

İfadeleri alınan tüm sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.