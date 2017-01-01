Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, Deniz Turgut, İbrahim Çağlar Uyarcan
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 88 Dilaver Güçlü), Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 82 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Isaac), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin (Dk. 59 Güven Varol-Dk. 75 Furkan Aydemir), Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz (Dk. 31 Pedriel), Gökhan Akkan, Tita
Gol: Dk. 62 Dodo (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 17 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 64 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), Dk. 27 Berkan Yıldırım, Dk. 31 Hüsamettin Tut, Dk. 64 Dimitriadis (Giresunspor)
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yendi.