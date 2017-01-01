Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

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KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç oynadı.

İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov ve sakatlığı bulunan kaleci Ercüment Kafkasyalı katılmadı. Sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı çalıştı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarındaki maçı mutlaka kazanmak istediklerini ifade ederek, takımın sadece bu maça motive olduğunu ve çalışmaların neşe içinde geçtiğini kaydetti.







