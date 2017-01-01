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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Maç arasında "dokuz sekizlik" motivasyon

02 Mayıs 2017 Salı, 21:35
Maç arasında "dokuz sekizlik" motivasyon

EDİRNE (AA) - Edirne'de oynanan bir basketbol karşılaşmasında devre arası sahne alan Roman Halk Dansları ekibi izleyiciden büyük alkış aldı.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edirne Belediye Edirnespor ve Çorlu Belediyespor 6'lı final grubuna yükselmek için Mimar Sinan Arena'da karşılaştı.

Mücadele içerisinde geçen maçın ilk devresinde soyunma odasına giden oyuncuların boşalttığı parkeye Edirne Belediyesi Roman Halk Dansları topluluğu çıktı.

Karşılaşmalarda modern dans gruplarını görmeye alışkın basketbol izleyicisine halk oyunları ekibi dokuz sekizlik hareketli ritimlerle coşkulu dakikalar yaşattı. Zaman zaman tribünden danslara eşlik edenler oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da izlediği karşılaşmayı Edirne Belediyesi Edirnespor 62-53 skorla kazandı.

-"Roman dansı moral oldu"

Kulüp Başkanı Savaş Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor adına güzel bir müsabaka yaşandığını aktaran Üner, "Halk oyunları ekibinin Roman oyunlarını devre arasında sunması sporcularımıza ve taraftarımıza güzel moral verdi. Trakya yöresine ait geleneksel oyunları müsabakalarda sunmaya devam edeceğiz. Bu hem kültürümüz hem de taraftarın ilgisi açısından güzel bir etkinlik oldu. Kakava zamanının yaklaşmış olması da bu anlamda güzel oldu. Kakava'nın rengini ve coşkusunu sahada da gösterdik diyebiliriz." diye konuştu.

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