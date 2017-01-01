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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

02 Mayıs 2017 Salı, 21:49

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 7 yıl 6 ay cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Bayraktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Savunmasında Bank Asya'daki parasını herhangi bir talimatla yatırmadığını öne süren Bayraktar, "ByLock"u kullanmadım, terör örgütü üyesi değilim." dedi.

Bayraktar, hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bayraktar'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



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