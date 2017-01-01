Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin birinin Rus, üçünün Suriyeli ve birinin de Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme çıkarılan 5 zanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.