Adana'da şüpheli ölüm

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Güney Yıldızı Parkı'nda bir kişinin bank üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, yaptığı araştırmada, bu kişinin Suriye uyruklu Kasım Osman (65) olduğunu tespit etti. Osman'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan park yakınlarında oturduğu belirlenen Osman'ın durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.