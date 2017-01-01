Falezlerden düşen kadını polis ve itfaiye kurtardı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da falez kenarında yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düşüp yaralanan kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'na giden Nuray Altınay, falezlerin kenarında yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Altınay'ın düştüğünü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen Antalya İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma timleri ile polis ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Altınay'ı sedyeyle düştüğü yerden kurtararak ambulansa taşıdı.

Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Altınay'ın vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- "Çimlere tutundu ama koptu"

Görgü tanıklarından Gürkan Yıldız, kadının falezlerde yürüdüğünü gördüğünü belirterek, "Hafif bir yokuş var. Oradan adımını attı, kaydı ve düştü. Çimlere tutundu ancak çimler de koptu ve aşağı düştü. İlk düştüğünde yanına gittik. Bilinci yerinde değildi. Sonradan yerine geldi." diye konuştu.

Altınay'ın arkadaşlarından Ali Şimşek de arkadaşının tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını, bağırmasının ardından olaydan haberinin olduğunu söyledi.



