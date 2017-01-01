"Yaşa Sen Anne"nin sezon sonu temsili yapıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Viva la Mamma" olarak bilinen "Yaşa Sen Anne" eserinin sezon sonu temsilini gerçekleştirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, sahne yönetmeni Melih Öztürk tarafından sanatseverlerin beğeniye sunulan eserde, bir operanın hazırlanış öyküsü anlatıldı.



Orkestra şefliğini Tuglio Gagliardo ve Ömer Yöndem'in üstlendiği operada, dekoru Ömer Gündüz, kostümleri ise Zekiye Şimşek hazırladı.



Koroyu Mahir Seyrek'in yönettiği eserde, koreografiyi Kürşat Kılıç, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.



Operada "Corilla Santinechi" rolünü Aslı Ayan ve Ceren Aytekin, "Stefano"yu Onur Alpaslan ve Ümit Burak Tekinay, "Luigia Boschi"yi Meriç Karataş ve Serap Işık, "Agata"yı Umut Tarık Akça ve Serhat Konukman, "Dorotea Caccini"yi Gülçin Gültekin ve Pınar Tekol, "Guglielmo Antolstoinolonoff"u Devrim Demirel ve Göksay Yaran, "Vincenzo Biscroma"yı Şafak Güç ve Mehmet Ali Tutar, "Orazio Prospero"yu Baturalp Bilgili ve Yalçın Ünsal, "Impresario"yu ise Toygarhan Atuner ve Mehmet Ali Tutar canlandırdı.

"Tiyatro içinde tiyatro" türünün ilgi çekici, "komik opera" türünün ise başarılı örnekleri arasında gösterilen eserin son temsili sanatseverlere tarafından ilgiyle izlendi.