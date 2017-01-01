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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Maçın ardından

02 Mayıs 2017 Salı, 22:54

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, oyuncuların maçı kayıpsız geçmeyi başardığını söyledi.

İldiz, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, rakiplerinin konumundan dolayı kazanma adına her şeyi yaptığını vurguladı.

Bu tip karşılaşmaların çok zor olduğunu ifade eden İldiz, "Rakibimiz konumundan dolayı çok ciddi şekilde ilk yarı direnç gösterdi. Oyunumuzu bozmaya çalıştılar ve bunda da belli bir süre başarılı oldular." dedi.

İldiz, ikinci yarının tamamen rakip yarı sahada geçtiğine işaret ederek, "Gol bulmamız gerekiyordu ve bulduk. Mersin İdmanyurdu'nu bu koşullar içinde verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Ligde 3 maçlarının kaldığını ve bunlardan da galip ayrılarak hedeflerine ulaşmayı arzu ettiklerini dile getiren İldiz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız bu maçı kayıpsız geçmeyi başardı. Kazanmasını bildik, bu çok önemli. Kalan 3 maçımız var ve bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. Her maç çok zorlu olacak, kazanma adına mücadele edeceğiz."


- Mersin İdmanyurdu cephesi


Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş ise Giresunspor karşısındaki mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini belirten Eriş, "Neticede oyuncularım çok anlamlı bir duruş sergiledi. Oyuncularım asla korkmadılar, vazgeçmediler. Sonuna kadar mücadele etmeye çalıştılar." dedi.

Eriş, çok genç oyunculardan kurulu bir kadroları bulunduğunu ifade ederek, "Şartları söylemeye gerek yok. Mersin İdmanyurdu sahipsiz ve kimsesiz durumda. Umut ediyorum ki herkes bu kulübe sahip çıkar." diye konuştu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadıklarını anlatan Eriş, "55, 60 dakika 10 kişi oynamak bizim için handikaptı. Elimizden gelen tüm çabayı son düdüğe kadar vereceğiz. Sonuç ne olur bunu en son düdükte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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