Stratonikeia Antik Kenti'nde olimpiyat ruhu yaşanacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'da "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılacak "Olimpik Gün" etkinlikleri için çalışmalar sürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nce (TMOK) Türkiye'nin dört ilinde gerçekleştirilecek "Olimpik Gün" etkinliklerinin bir ayağı da, 2 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Etkinlik öncesinde tarihi kente gelen Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Proje Sunucusu Sibel Yazgan Tel ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan heyet, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt eşliğinde, sağanak altında kenti gezdi.

İnceleme gezisinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öçalmaz, etkinliğe yaklaşık bin 200 öğrencinin katılacağını söyledi.

Öçalmaz, olimpik düşünceyi ve spor kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılması için yapılan etkinliğin, ilk defa bir antik kentte düzenleneceğini kaydetti.

Etkinlikler çerçevesinde güreş, atletizm, boks ve okçuluk gibi modern sporların yanı sıra mendil kapmaca, yakan top, yedi kiremit, halat çekme, çuval yarışı, topaç ve çivili futbol gibi geleneksel oyunların oynanacağını aktaran Öçalmaz, "Bu etkinlikte güreş de olacak. Okçuluk branşı da bunun içerisinde olacak. Çocuklarımız ve gençlerimizi, 8-10 branşta geçmişten günümüze bütün spor branşları ile ilgili bir araya getirip buluşturacağız." şeklinde konuştu.

TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Proje Sunucusu Sibel Yazgan Tel ise, "Olimpik Gün" etkinliklerinin, 1987 yılından bu yana dünyadaki bütün olimpiyat komitelerince düzenlendiğini söyledi.

"Olimpik İnsan" kavramının oluşturulabilmesi için düzenlenen etkinliklerin, genç nesiller için önemli bir eğitim fırsatı olduğunu kaydeden Tel, "Yarıdan fazlasını genç nüfusun oluşturduğu ülkemizde, çocuklara ileriye dönük spor alışkanlığı kazandırmak ve onları erken yaşta olimpik değerlerle buluşturabilmek hedefiyle 9-12 yaş grubundaki öğrencileri hedef alıyoruz." ifadelerini kullandı.