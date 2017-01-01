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"Erciyes-2017" tatbikatı

02 Mayıs 2017 Salı, 23:42
"Erciyes-2017" tatbikatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes-2017" tatbikatı başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2017 tatbikatı, gece etabıyla başladı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 9 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak, atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yapıp, yarın temsili yapılacak operasyon öncesinde sahanın güvenliğini aldı.

Öte yandan, Katar Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Albay Hamad El İbrahim de tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.



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