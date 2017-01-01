İnegöl Belediyespor, Zoroğlu'nun sözleşmesini uzattı

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BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, antrenör Levent Zoroğlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törende Zoroğlu, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Törende konuşan Alinur Aktaş, İnegöl'ün voleybol kenti olduğunu belirterek, "Artık bu gerçek bütün Türkiye tarafından kabullenilmiştir. Avrupa'da verilecek mücadele bunu daha da taçlandıracaktır. Allah'a şükürler olsun ki dolu tribünlere maçlar oynadık. 7 senedir geldiğimiz noktada en zirve sezonumuzu yaşadık." diye konuştu.

İnegöl Belediyespor'un hedeflerinin olduğuna değinen Aktaş, bu bağlamda ilk önce antrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme yenilediklerini kaydetti.



İç transferde görüşmelere başladıklarını dile getiren Aktaş, "Sporcularımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Dışarıdan görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Bu sene Balkan Kupası var ve inşallah bu kupayı alırsak akabinde CEV Challenge Cup'tan devam etme durumundan dolayı daha erken hazırlıklı olmamız gerekiyor. Acelemiz biraz da bundan." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Levent Zoroğlu ise güzel bir sezonun devamı için birliktelik kararı alındığını aktararak, "Güzel bir sezon geçirdik. Burada herkesin çok büyük katkısı var. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sezonun devamı olmasını ümit ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



