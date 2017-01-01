16. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 16. Klasik Müzik Festivali, Prag’ın önemli müzisyenlerinden David Danel ve İvan Siller’in konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16'ncısı düzenlenen festivalin kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Termal bir otelde düzenlenen festivale Afyonkarahisar Valiliği ile bazı kurumların da destek verdiğini anlatan Tanır, "Özellikle festivalin sanat danışmanı Hüseyin Başkadem'in çok büyük emekleri var." dedi.

Prag’ın önemli müzisyenlerinden David Danel ve İvan Siller’in konseriyle başlayan 16. Klasik Müzik Festivali'ne Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda davetli katıldı.