"Anadolu Ateşi" Antalya sezonunu açtı

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ANTALYA (AA) - Anadolu Ateşi Dans gösterisinin 2017 Antalya sezon açılışı, Aspendos Arena'da gerçekleştirildi.

Anadolu'nun yedi bölgesinden derlenen halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek oluşturulan koreografinin sergilendiği gösteriyi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Gösteri öncesinde konuşan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, ilk olarak 3 Mayıs 2001 yılında sahneye çıktıklarını, o günden bu yana 98 ülkede 5 bine yakın gösteri sunulduğunu söyledi.

Erdoğan, "En sadık seyircimiz olan Türk seyircisine teşekkür ediyoruz. Yurt dışında ise en sadık seyircimiz olan Rus ve Ukraynalı seyircilere de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise gösteri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turizm şehri Antalya'nın kültürle ve sanatla daha çok buluşturulması gerektiğini söyledi.

Antalya'da turizmi sadece havalimanı ile otel arasında bir aktivite olmaktan çıkarmak gerektiğini, daha çok sanatsal ve kültürel faaliyetlere ve tarihi mekanların daha çok ziyaret edilmesine ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Karaloğlu, "Ben turizmi sanatla buluşturan Mustafa Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda da bu tür gösterilerin yapılmasını arzu ediyoruz. Aspendos gibi tarihi mekanları insan nefesi değerse koruyabiliriz diye düşünüyorum. Aspendos gibi yerlerde bu tür gösteriler kesinlikle zarar vermez, tam tersi korunmasına yardımcı olur." dedi.