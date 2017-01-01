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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:28

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamları"ndan olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bayram Doğan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan ile avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma için söz verilen Doğan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakkında ifade veren tanıklardan hiçbirini tanımadığını ileri süren Doğan, onların bu ifadelerini baskı altında verdiğini ve yargılamalar başladıktan sonra geri çektiğini iddia etti.

Örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock kullanmadığını ve indirmediğini savunan Doğan, bir halı yıkama işletmesine haricen ortak olduğunu ve buradaki çalışanların iş görüşmelerinde kullanmaları için zaman zaman telefonunu iş yerine bıraktığını anlattı.

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine evde yapılan aramada bulunan 22 Ağustos 2016 tarihi için düzenlenmiş ABD'ye gidiş uçak biletine ilişkin savunmasını yapan sanık Doğan, "Daha önce hiç ABD'ye giriş çıkış yapmadım. Kardeşim ABD'de yaşıyor, onun yanına gitmeyi düşünüyordum. Polis 31 Temmuz'da evde arama yapmış ve bilet ile pasaporta el koymuş. ABD'ye bu nedenle gidemedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Sedat Elbistan'ın tanık olarak dinlenilmesine, sanık hakkındaki ByLock raporunun yeniden sorgulanmasına, sanığın evinde yapılan aramada el konulan dijital eşyalara ilişkin inceleme raporunun beklenmesine ve Bayram Doğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, açığa alınan öğretmen Doğan'ın FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamları"ndan olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlatılıyor.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Sedat Elbistan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Elbistan'ın Arif kod adlı Bayram Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi "TSK yönetime el koydu. Arkadaşlar yanlış bir şey yapmasın, askere yardımcı olsun." yazılı toplu mesaj attığını öne sürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Doğan'ın evinde yapılan aramada 22 Ağustos 2016 tarihi için düzenlenmiş ABD'ye gidiş uçak bileti bulunduğu bildiriliyor.

Doğan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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