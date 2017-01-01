03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:50

ADANA (AA) - Adana'da kavga eden Suriye uyruklu iki kişiden biri diğerini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'nda Suriyeli Mustafa H. ile Muhammed K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed K, yanında taşıdığı bıçakla Mustafa H'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Mustafa H'yi yaralı halde sokaktaki fırının önünde bulan bir arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda 6 bıçak darbesi bulunan Mustafa H'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Muhammed K. ise polis tarafından olay yeri çevresinde gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Haber alınamayan inşaat işçisini ailesi yaralı halde buldu
YEREL

HABER ALINAMAYAN İNŞAAT İŞÇİSİNİ AİLESİ YARALI HALDE BULDU

Adana'da şüpheli ölüm
YEREL

ADANA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Adanaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

ADANASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçinin ölmesi
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİNİN ÖLMESİ
Hamile kadının çantasından uyuşturucu çıktı
YEREL

HAMİLE KADININ ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
ADT Almanya yolcusu
YEREL

ADT ALMANYA YOLCUSU
&quot;Şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımız için istifa ettik&quot;
YEREL

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZ İÇİN İSTİFA ETTİK"
Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA
Kuaförlere kalıcı makyaj eğitimi verildi
YEREL

KUAFÖRLERE KALICI MAKYAJ EĞİTİMİ VERİLDİ
Müzisyen ikizlere Başkan Sözlü'den destek
YEREL

MÜZİSYEN İKİZLERE BAŞKAN SÖZLÜ'DEN DESTEK
Adana'da terör örgütü davası
YEREL

ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DAVASI
Göl Mahallesi'nde kentsel dönüşüm
YEREL

GÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sözlü: &quot;Türk Milliyetçileri milli birlik ve bütünlüğün teminatıdır&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "TÜRK MİLLİYETÇİLERİ MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜN TEMİNATIDIR"
ICOMOS heyeti Misis Antik Kenti'nde
YEREL

ICOMOS HEYETİ MİSİS ANTİK KENTİ'NDE

Uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi
YEREL

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ ŞENLENDİRDİ
ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
Adana Demirspor'da İncebaldır dönemi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA İNCEBALDIR DÖNEMİ
Akademik camia Misis'te
YEREL

AKADEMİK CAMİA MİSİS'TE
Geleceğin şampiyon sporcuları Adana'da seçildi
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYON SPORCULARI ADANA'DA SEÇİLDİ
Adana'daki &quot;estetik&quot; mağduru hemşire
YEREL

ADANA'DAKİ "ESTETİK" MAĞDURU HEMŞİRE

Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek
YEREL

LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SLOVAKYA'YA GİDECEK
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
YEREL

ÇUKUROVA CUP'TA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA - Adıyaman'da deprem
GÜNDEM

ADIYAMAN'DA DEPREM

 1
  • 2 Kuzey Kore semalarında görüldüler! ABD'den gözdağı!
  • 3 Erdoğan, son günlerdeki 'İslamcılık tartışması'na nokta koydu
  • 4 Görese Dağı'nda teröristlerle çatışma çıktı