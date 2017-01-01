Meteorolojiden sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, özellikle Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanağın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.