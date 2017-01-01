03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da gıda zehirlenmesi şüphesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:25

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçedeki Türk Telekom Fen Lisesi pansiyonunda kalan 300 öğrenciden 30'unda akşam yemeğinin ardından bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

Pansiyon görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine okula giden sağlık ekipleri, öğrencileri hastaneye kaldırdı.

Serum takılan öğrenciler, tedavinin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı öğrencileri hastaneye sevk ettiğini bildirdi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Kırekin, şunları kaydetti:

"Yapılan tetkikler sonucunda bazı öğrencilerimize serum tedavisi uygulanmıştır. Tetkik sonuçlarına göre herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Yaklaşık 300 kişinin yediği yemekten sadece 30 kişinin zehirlenmesi olası görülmemektedir. Öğrencilerimizin pansiyonda kalması hasebiyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevkleri yapıldığından dolayı basında gıda zehirlenmesi şeklinde haberler yapılmıştır. Tüm öğrencilerimiz taburcu edilerek okula dönmüşlerdir."

Kırekin, taburcu edilen öğrencilerden 4'ünün istirahatli olduğunu, diğer öğrencilerin derslerine devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER
YYÜ'de karma sergi
YEREL

YYÜ'DE KARMA SERGİ
Edremitli annelerden örnek kampanya
YEREL

EDREMİTLİ ANNELERDEN ÖRNEK KAMPANYA
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
İHH'dan &quot;Yetimlerle Dayanışma Günleri&quot; etkinliği
YEREL

İHH'DAN "YETİMLERLE DAYANIŞMA GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ
İpekyolu Belediyesinden okullara oyun parkı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN OKULLARA OYUN PARKI
YYÜ'de 'Vanlılık' çalışmaları
YEREL

YYÜ'DE 'VANLILIK' ÇALIŞMALARI
Gevaş'ta son 24 saat içinde 12 deprem meydana geldi
YEREL

GEVAŞ'TA SON 24 SAAT İÇİNDE 12 DEPREM MEYDANA GELDİ
Van'da TÜŞMEK projesinin açılışı gerçekleşti
YEREL

VAN'DA TÜŞMEK PROJESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
'Van-Kocaeli Dostluk Parkı' yeni sahibini buldu
YEREL

'VAN-KOCAELİ DOSTLUK PARKI' YENİ SAHİBİNİ BULDU
Kaymakam ve Belediye Başkanı Dündar'ın mahalle ziyaretleri
YEREL

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DÜNDAR'IN MAHALLE ZİYARETLERİ
Çaldıran'da bahar temizliği
YEREL

ÇALDIRAN'DA BAHAR TEMİZLİĞİ
Dost Kapısı Derneği'nden fakir öğrenciler yararına kermes
YEREL

DOST KAPISI DERNEĞİ'NDEN FAKİR ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Van'da 'Şap' hastalığı ile mücadele
YEREL

VAN'DA 'ŞAP' HASTALIĞI İLE MÜCADELE
Başkale'de 23 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

BAŞKALE'DE 23 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı
GÜNDEM

BANKADAKİ TÜM PARASINI KAPTIRMAK ÜZEREYKEN ÖYLE BİR HAMLE YAPTI Kİ!

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 "Allah aşkına, nasıl bu kadar ucuz satıyorlar?"