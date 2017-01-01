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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:44

MALATYA (AA) - Malatya'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapma" suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.


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