03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:52

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ağrı, Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ile Ardahan'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 22, Erzincan'da 17, Ardahan ve Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Erzurum'da 14 ve Tunceli'de 13 derece olması bekleniyor.


İLGİLİ HABERLER
ASP Spor Kulübü, hedef büyütüyor
YEREL

ASP SPOR KULÜBÜ, HEDEF BÜYÜTÜYOR
DAİB Gürcistan'ı analiz etti
YEREL

DAİB GÜRCİSTAN'I ANALİZ ETTİ
Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ 8 MADDEYE DİKKAT
Vali Azizoğlu: &quot;Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Erzurum'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor
YEREL

ERZURUM'DA ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Erzurum'da kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA KAYMAKAMLAR TOPLANTISI YAPILDI
ETÜ 20 Ülkeden yüzlerce öğrenci ile Yakutiye Kent Meydanında buluştu
YEREL

ETÜ 20 ÜLKEDEN YÜZLERCE ÖĞRENCİ İLE YAKUTİYE KENT MEYDANINDA BULUŞTU
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Şenkaya'da terör operasyonu
YEREL

ŞENKAYA'DA TERÖR OPERASYONU
Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi
YEREL

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN DE GÜVENCESİ
Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi
YEREL

ERZURUM'DA YAŞLI KADIN SOBADAN ZEHİRLENDİ
Huzuru ve barışı miras bırakmak
YEREL

HUZURU VE BARIŞI MİRAS BIRAKMAK
Sürat Patenine bayan eli değecek
YEREL

SÜRAT PATENİNE BAYAN ELİ DEĞECEK
Jandarma Albay Çelik, yaralı askeri ziyaret etti
YEREL

JANDARMA ALBAY ÇELİK, YARALI ASKERİ ZİYARET ETTİ
Gelinciklerin kamera şaşkınlığı
YEREL

GELİNCİKLERİN KAMERA ŞAŞKINLIĞI
Minik yürekler ilk kez tiyatro ile buluştu
YEREL

MİNİK YÜREKLER İLK KEZ TİYATRO İLE BULUŞTU
Erkekler beslenmesine dikkat etmiyor
YEREL

ERKEKLER BESLENMESİNE DİKKAT ETMİYOR
Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 9. ŞUBELER BULUŞMASI ERZURUM'DA YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı
GÜNDEM

BANKADAKİ TÜM PARASINI KAPTIRMAK ÜZEREYKEN ÖYLE BİR HAMLE YAPTI Kİ!

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 "Allah aşkına, nasıl bu kadar ucuz satıyorlar?"