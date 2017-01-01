Edirne'nin belleği bu müzede

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin dünü ve bugününe dair her türlü bilginin ziyaretçilere sunulacağı Edirne Kent Belleği Müzesi, kentin 656. fetih yıl dönümü olan 5 Mayıs'ta kapılarını açacak.

Osmanlı'nın son döneminde siyasi gelişmelere tanık olan, İttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantılarına da ev sahipliği yapan ve Selimiye Camisi'nin yanı başında yer alan 3 katlı Hafızağa Konağı, Edirne Belediyesince müze olarak düzenlendi.

Kentin ekonomik, sosyolojik, kültürel yönlerini modern müzecilik anlayışıyla aktaracak müzede, Selimiye'den Saray-ı Cedide-i Amire'ye, Mimar Sinan'dan Fatih'e, sultanların av sporundan Kırkpınar'a, işgalden kurtuluşa, neolotik dönemden Traklar'a, ayçiçeğinden çeltiğe, Klarnetçi Deli Selim'den Kakava'ya, Kapıkule'den Meriç'e Edirne'nin dünü ve bugününe dair her bilgi, 3 boyutlu silikon heykeller ve dijital ekranlarla sunulacak.

- "Müzeye giriş 1 lira olacak"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede 8 bin 300 yıllık kente dair her şeyin bulunduğunu söyledi.

Müzenin "anaç" bir müze olduğunu ve daha sonra çeşitli konseptlerle içinden yeni müzeler çıkacağını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne, 5 Mayıs 1361'de Sultan 1. Murat Hüdavendigar tarafından fethediliyor. Biz de açılışımızı bu anlamlı güne denk getirdik. Burası, kentteki 6 resmi ve 2 de (Şükrüpaşa Askeri Tabyalar ve Sinagog) müze vasfında olmayan ancak ziyaret edilen lokasyonlara ek olarak yeni bir turizm destinasyonu olacak. Biz bu rakamı 20'ye, 30'a çıkarmak istiyoruz. Çünkü Edirne, günden güne daha çok gelinen, ziyaret edilen bir kent olacak. Geçen hafta sonu 100 bin kişi Edirne'yi ziyaret etti.

19. yüzyılda İttihat ve Terakki'nin 'helva sohbetleri' adı altında gizli toplantılarını yaptığı bu tarihi konaktaki müzemiz, anaç bir müze. İçerisinden Kırkpınar ve Göç müzesini doğuracak anaç bir müze. Objeler hemşehrilerimizden geldi. Kendisini sürekli güncelleyecek bir müze olacak. Biz de müze-kafede 'helva sohbetleri'ni canlandıracağız."

Müzeye girişin sembolik olarak ücretlendirileceğini aktaran Gürkan, "Müzeye giriş 1 lira olacak. Amacımız para kazanmak değil ama parasız olan şey çok değerli olmuyor." dedi.