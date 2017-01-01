Otomobilinde "kokain satış defteri" ile yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilinde uyuşturucunun yanı sıra kokain satışı yapılan kişilerin isimlerinin yer aldığı iddia edilen defter ele geçirilen kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk üzerinde paket halinde 300 gram kokain ile kokain satışı yapılan kişilerin isimlerinin de yazılı olduğu ileri sürülen defter, 5 bin lira para ve hassas terazi ele geçirdi.
Ekipler, emlak işi yaptığı belirtilen otomobil sürücüsü Meryem Ç'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.