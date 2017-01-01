Doğu Karadeniz ihracatında artış

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de, bu yılın ocak-nisan ayları arasında gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artış yaşandığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2017 yılının ocak ve nisan aylarında 475 milyon 374 bin 949 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Bölgede geçen yıl aynı dönemde 468 milyon 866 bin 611 dolarlık ihracat yapıldığını anımsatan Gürdoğan, bu yıl ocak ve nisan aylarında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttığını vurguladı.

Gürdoğan, ocak ve nisan aylarında ihracatta ürün sıralamasında 310 milyon 610 bin 238 dolarlık fındık ve mamullerinin birinci, 64 milyon 671 bin 767 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze ürünlerinin ikinci, 45 milyon 266 bin 526 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin ise üçüncü sırayı aldığını belirtti.

Doğu Karadeniz'den 2017'nin ilk dört ayında 98 ülkeye ihracat yapıldığına değinen Gürdoğan, en fazla ihracatın sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Gürcistan ve Rusya Federasyonu'na yapıldığına işaret etti.

Gürdoğan, en çok ihracatın yapıldığı bu ülkelerden de Fransa ve Gürcistan'a yönelik ihracatta düşüş yaşandığını aktararak, İtalya'ya yüzde 2, Almanya'ya yüzde 3 ve Rusya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 45 oranında artış yaşandığına dikkati çekti.

- Erdoğan, Putin görüşmesinden beklenti

İhracatta her ne kadar artış hızı yavaşlamasına rağmen gelecek aylarda, yüksek oranlı artış hızına tekrar dönüleceğini umduklarını belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle referandum sürecinin tamamlanması sonrasında piyasaların beklemiş olduğu istikrar ortamının oluşması, bütün hızıyla hükümetimizin de ekonomik reformlara odaklanarak iş aleminin ve ihracatçımızın beklediği reformların hızlı ve kararlı bir şekilde uygulamaya koyacak olmasının oluşturacağı olumlu hava aynen ihracatımıza da olumlu yansıyacaktır. Özellikle en önemli beklentilerimizden olan bürokrasi ayağında yaşanan ve 1930'lardan kalma gereksiz ve hiçbir amacı bulunmayan izin prosedürlerinden kaynaklı sorunların yeni uyum yasaları ile ortadan kaldırılması, bürokrasinin müşteri memnuniyeti ve vatandaşın emrinde, hizmetinde olma misyonuna dönüş yapması, iş aleminin en öncelikli beklentileri arasında bulunmaktadır."

Gürdoğan, son günlerde özellikle ihracatçının en önemli ve vefakar finansman kaynağı olan Eximbank kredilerindeki kredi tahsislerinin çok daha hızlı bir şekilde ve önceden olduğu gibi üç iş günü içinde yerine getirilmesine yönelik Eximbank'a gerekli kaynak tahsislerinin yapılması ile ihracatın büyük bir sıçrama yapacağını ifade etti.

Bölge ihracatı açısından önemli pazarlar arasında yer alan Rusya Federasyonu'nun bir kısım yaş meyve sebze ürünlerine ambargo uyguladığını anımsatan Gürdoğan, "Ambargonun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı görüşme sonrası kaldırılmasının kuvvetle muhtemel olması ihracatımız açısından en fazla önemsediğimiz konuların başında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.