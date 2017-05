ANTDOB Türk ve dünya klasikleri konseri verecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), 10 Mayıs'ta "Türk-Dünya Klasikleri Konseri" verecek.

ANTDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konsere ünlü tenor Hakan Aysev solist olarak katılacak. Aysev'e piyanist Metin Kiper, akordeon sanatçısı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçısı Mithat Uz, perküsyonda Cenk Şahinalp ve gitarda Yalçın Yakın eşlik edecek.

Konserde "Granada", "Torna a Surriento", "New York, New York", "Deniz ve Mehtap", "Rigoletto", "O sole mio", "My Way", "Ay Laçin" gibi eserler seslendirilecek.

Konser, 10 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.