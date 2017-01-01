03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kivide son üç yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:47

ORDU (AA) - Karadeniz'de fındığa alternatif ürün olarak üretilmeye başlanılan, daha sonra üreticilerin geçim kaynağı haline gelen kivide yeni sezonda yüksek rekolte beklentisi Ordulu üreticilerin yüzünü güldürdü.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kivi ağaçlarının kışı sorunsuz atlattığını belirtti.

Kivi bahçelerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmediğini ifade eden Uzunlar, kivi ağaçlarının çiçeklenme ve sürgün dönemlerini de en güzel şekilde tamamladığını söyledi.

Uzunlar, haziran ayı itibarıyla kivi ağaçlarında meyveleri görmenin mümkün olabileceğine işaret ederek, rekolte konusunda da ön tespit çalışmalarının tamamladığını dile getirdi.

İlk tespitlere göre yeni sezonda Ordu genelinde yaklaşık 8 bin ton kivi rekoltesinin beklendiğini vurgulayan Uzunlar, bunun son 3 yılın en yüksek rekoltesi olacağını kaydetti.

Daha önceki yıllarda 5 ile 6 bin ton arasında kivi rekoltesi olduğunu anımsatan Uzunlar, "Yeni sezon öncesi yüksek rekolte beklentisi üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılandı. İnşallah çok ciddi afet olmazsa yeni sezonda kivinin rekoltesi üreticilerimizin yüzünü güldürecek." diye konuştu.

Uzunlar, bazı üreticilerin bin rakım üzerindeki bölgelerde kivi bahçelerini sökerek yerine yeniden fındık diktiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllarda yüksek rakımlı ilçelerimizde kivi zirai dondan çok ciddi zararlar gördü. Yüksek rakımlı yerlerde kivi üreten üreticilerimiz kivinin sürekli dondan etkilendiğini anlayınca bahçelerini sökme kararı aldı. Bu nedenle kivi üretim sahamız azaldı. Üreticiler genellikle sahil kesimde üretim yapmayı tercih ediyor."

Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerinin fındığın yanında ek gelir kazandığını, bunun da bölge halkına ve esnafına çok ciddi fayda sağladığını sözlerine ekledi.



İLGİLİ HABERLER
Vali keşifte
YEREL

VALİ KEŞİFTE
Fındıkta zirai don hasar tespitine başlandı
YEREL

FINDIKTA ZİRAİ DON HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Ordu'da şüpheli ölüm
YEREL

ORDU'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ordu'da 140 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı
YEREL

ORDU'DA 140 BİN ALABALIK YAVRUSU DEREYE BIRAKILDI

Engelleri Aşan El Sanatları Sergisi
YEREL

ENGELLERİ AŞAN EL SANATLARI SERGİSİ
Karadağ Kanyonu turizme kazandırılacak
YEREL

KARADAĞ KANYONU TURİZME KAZANDIRILACAK

Gürgentepe'de örnek çalışma
YEREL

GÜRGENTEPE'DE ÖRNEK ÇALIŞMA
Türkiye'de ana arı üretimi artıyor
YEREL

TÜRKİYE'DE ANA ARI ÜRETİMİ ARTIYOR

Ünye ve Fatsa'daki binalara estetik
YEREL

ÜNYE VE FATSA'DAKİ BİNALARA ESTETİK
Dünya şampiyonundan satranç tavsiyesi
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN SATRANÇ TAVSİYESİ
Kadınlara &quot;en tatlı&quot; istihdam desteği
YEREL

KADINLARA "EN TATLI" İSTİHDAM DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı
GÜNDEM

BANKADAKİ TÜM PARASINI KAPTIRMAK ÜZEREYKEN ÖYLE BİR HAMLE YAPTI Kİ!

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 "Allah aşkına, nasıl bu kadar ucuz satıyorlar?"