FETÖ/PDY'nin "mahrem memurlarına" yönelik operasyon

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir infaz koruma memuru daha gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonunda Kırıkkale'de bulunan infaz koruma memuru M.E.Y. yakalandı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonda, aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katipleri, mübaşir, infaz koruma memurları, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar ile cezaevinde kaloriferci olarak görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış "B" serisi 1 dolar ele geçirilmiş, şüphelilerin örgütün "mahrem memurları" olduğu iddia edilmişti.