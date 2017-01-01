İşaret diliyle Kur'an öğretiyor

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ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta, 6 ayda işaret dilini öğrenen ve bu sayede Kur'an öğrenmek isteyen işitme engelli kadınlara ulaşan Hülya Yılmaz, yaptığı gönüllü çalışmayla işitme engelli kadınların Kur'an öğrenme sürecine destek oluyor.

Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde yaşayan gıda mühendisi Hülya Yılmaz (43), merak üzerine işaret dili eğitimi için geçen yıl ekim ayında Halk Eğitim Merkezinin açtığı işaret dili kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Yılmaz, işaret dilini ilerletebilmek amacıyla 3 ay uzaktan eğitim yoluyla çalışmalarına devam etti.

Kısa sürede işaret dilini öğrenen ve işitme engelli arkadaşının, "Kur'an öğrenmek istiyorum." demesi üzerine Zonguldak İl Müftülüğüne başvuran Yılmaz, müftülükçe açılan kursta, 15 işitme engelli kadının Kur'an-ı Kerim öğrenmesini ve din eğitimi almasını sağladı.

Haftada 2 gün süren eğitimlerde işitme engellilerle müftülük arasında adeta köprü olan Yılmaz, eğitmen Elif Yılmaz Kara'nın anlattığı bilgileri işaret diline çevirerek, işitme engelli kadınların Kur'an öğrenme heyecanlarına ortak oluyor.

- "Hayatımda çok büyük bir boşluğu doldurduğumu fark ettim"

Hülya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayat boyu öğrenme kapsamında kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını söyledi.

İşaret dilini merak ettiğini ve öğrenmek için girişimlerde bulunduğunu belirten Yılmaz, "Sonra halk eğitim merkezimizden haber geldi. Birinci seviye kursunu bu vasıtayla aldım. İşaret dilini çatpat biliyor olmamın bana kazandırdığı güven duygusu ve kendine yetme hazzını hissettim. Bu çok güzel bir duyguydu. Hayatımda çok büyük bir boşluğu doldurduğumu fark ettim." dedi.

Yılmaz, işaret dilinin sürekli öğrenilen, kendini geliştiren bir dil olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 'tam öğrendim' demeniz mümkün değil. Sonrasında mutlaka geliştirmeliyim diye düşündüm çünkü işitme engelli tek bir arkadaşım vardı. O benim işaret dili öğrendiğimi fark ettiğinde beni daha çok ziyaret eder oldu. Bana ilk söylediği, 'Kur'an öğrenmek istiyorum. Dini bilgiler çok eksik. Benim gibi olan çok fazla işitme engelli arkadaşım var. Bize ulaşın.' oldu. Mutlaka bu insanlara yardımcı olmam gerekiyordu. Sonra uzaktan eğitim yoluyla ikinci seviye derslerine başladım. Çok istekli olduğum ve azimle çalıştığım için sanırım kısa sürede orta seviyeye geldim. Bir arkadaşım, 'Benim kendimi anlatmam çok zor. Biz Kur'an öğrenmek, dini bilgilerimizi tamamlamak istiyoruz.' dedi. Böylece 2 ay önce müftülüğe gelerek ilk ziyaretlerimizi yaptık."

- "Onlardan hiçbir farkımız yok"

İl Müftüsü Rüstem Can'ın kendileri için elinden gelen yardımı gösterdiğini ve süreci hızlandırdığını anlatan Yılmaz, kendi çabalarıyla işitme engelli kadınlara ulaştıklarını ve 15 kişiyle kursun başladığını ifade etti.

Hülya Yılmaz, müftülükte görevli Elif Yılmaz Kara ile kursta gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte kendilerine destek olmak için yanlarındayım. Hayra vesile olan hayrı yapmış kişi gibidir. Ben işitme engellilerle il müftülüğümüz arasında bir köprü oldum. Bu çok güzel bir duygu. Toplumda bu konuya ilgisi olan herkes bir köşesinden tutsun, tek bir işaret öğrensin, karşılaştığı bir işitme engelliye bunu yapsın. Yüzlerindeki mutluluğu görsün mutlaka kendisi ilerletmek isteyecektir. Ben bu mutluluğu yaşıyorum. Onlardan hiçbir farkımız yok. Bunu insanlar tam olarak bilemiyorlar. Sadece işaret diliyle eğitim, öğretim verilmediği için eksik kalmış durumdalar. Yeterli ve gerekli olan tek şey, işaret diliyle eğitim."

- "Engellilik noktasında ne varsa hepsine el atacağız"

İl Müftüsü Rüstem Can da işitme engelli insanların Kur'an öğrenme isteklerini öğrendiklerinde mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Toplumun her kademesine ulaşmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Kur'an yaşanmak üzere bize indirildi. Kur'an bizim boynumuzda bir emanet. Başta kendimiz anlayarak, yaşayarak ve insanlara anlatarak yerine getirmemiz gerektiğini yüce Rabbim bizlere emrediyor. Engellilik noktasında kim varsa hepsine el atacağız. Rabbim, onlara yönelik ne yaptığımızın hesabını da bizlere soracak."

İşitme engelli kursiyer Sunay Gül de kentte daha önce böyle bir kursun olmadığını dikkati çekti.

Bu zamana kadar kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarını kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"Evde sıkıldım. Arkadaşlarıma, 'Zonguldak'ta nereden öğrenebiliriz bunu?' diye sordum. Sonra eşime sordum. Bana, 'Sen korkma, müftülüğe git. İşaret diliyle Kur'an öğrenmek ve yardım istiyorum.' dememi söyledi. Sonra Hülya'yı gördüm. İşaret dili öğrendiği için memnun oldum. Ona bir şey sordum ve yardımımı kabul etti. Müftülüğe gelip yardım istediğimizi söyledik. Hülya, aramızda köprü oldu. Anlattıklarımı aynen iletti. Müftü bey çok sevindi. Sonra biz bekledik ve proje gerçekleşti. Hülya'nın sayesinde oldu. Kendisine teşekkür ederim."

Müftülükte görevli Elif Yılmaz Kara ise derslerin çok zevkli geçtiğini ve kursiyerlerin çabuk öğrendiğini vurgulayarak, katılımın beklentinin üzerinde olmasından mutluluk duyduğunu ve kendisini işitme engellilerle buluşturan Hülya hanıma minnettar olduğunu dile getirdi.



