GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 62,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|kg
|62,50
|62,50
|Mısır (organik)
|kg
|0,92
|1,08
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|kg
|18,89
|18,89
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,37
|2,37
|Pirinç (baldo)
|kg
|3,45
|3,45
|Badem içi (tatlı)
|kg
|38,50
|38,50
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,70
|1,70
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,50
|1,70
|Bulgur (aşurelik)
|kg
|1,38
|1,40
|Buğday
|kg
|0,95
|1,15
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|3,67
|3,67
|Dana (karkas)
|kg
|26,00
|26,00