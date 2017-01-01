Edirne mimarlık öğrencileri için "açık hava amfisi" olacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Osmanlı'nın Edirne'deki mimari bakiyeleri, mimarlık öğrencilerinin rehberi olacak.

Edirne Valisi Günay Özdemir'in geliştirdiği "Edirne Açık Hava Amfisi'nde Geleceğin Medeniyet Mimarlarını Yetiştiriyoruz" projesiyle kentteki eğitim kampına katılacak mimar adayları, Osmanlı mimarisinin gelişim aşamasını örnekleriyle görecek.

Vali Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin dünyaya örnek olmuş medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Edirne'nin, mimarlığın zirvelerinin örnekleriyle dolu bir kent olduğuna dikkati çeken Vali Özdemir, şunları kaydetti:

"Edirne, dünyaya örnek olmuş medeniyetlerin kurulduğu bir yer. Son dönemde de Osmanlı medeniyetinin kurulduğu ve bu medeniyetin İstanbul'u fethettiği bir medeniyet. Osmanlı'nın kuruluşundan son dönemine kadar mimari anlamda, ekonomi, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim anlamda baktığınızda dünyaya örnek olacak bir altyapı var.

Mimari konuda ise Selçuklu mimarisinden Osmanlı mimarisine geçiş burada net olarak görülebiliyor. Selimiye ise Osmanlı mimarisinin zirvesi konumunda. Bu özellikleriyle Osmanlı'nın mimari gelişiminin en iyi gözlenebileceği bir yer olma özelliğini bu kente katıyor. Bu şekilde olan bir merkez dünyanın hiçbir yerinde yok."

- İlk ders yazın başlayacak

Projenin Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yürütüleceğini anlatan Özdemir, "Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile geleceğin mimarlarını yetiştirmek için 'Edirne Açık Hava Amfisi'nde Geleceğin Medeniyet Mimarlarını Yetiştiriyoruz' projesi adı altında çalışma yürütüyoruz. Camilerimizin, köprülerimizin, çarşılarımızın mimari gelişiminin ders olarak anlatıldığı ve yerinde görülebileceği bir çalışma hazırlıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Edirne'nin mimari boyutların geçişlerine şahitlik edilebilen bir şehir olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Edirne'nin çok güzel mimari anlamda, cami olarak baktığınızda Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte bir Eski Camisi, Osmanlı'nın ilk eseri diyebileceğiniz Üç Şerefeli Cami ve Selimiye... Bunlar 500 metrekare içerisinde Osmanlı cami mimarisi hakkında fikir edinmek için en önemli üç eser.

Çarşılara baktığınızda da aynı şekilde Osmanlı'nın tarihi gelişiminde çarşıların gelişimini de gözlemliyorsunuz. Köprülerde de bu böyle hamamlarda da. Biz mimarlık eğitimi alan öğrencilere öncelikle ulusal anlamda, özellikle son sınıf öğrencilere yaz döneminde 10 günlük programlarda hem ders hem de workshop olarak bu mimari eserlerin nasıl olduğunu göstereceğiz. Bunun öğrencilere yeni medeniyet kurmada, yeni anlayışı geliştirmede çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. İkinci aşamada Balkanlar'da son aşamada da uluslararası anlamda dünyadaki bütün mimarlık fakülteleriyle çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz."

Vali Özdemir, programın hazırlandığını ve konaklamalarının karşılanacağı ilk öğrenci grubunun "Edirne Açık Hava Amfisi'nde" ilk derslerini yaz aylarında almaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.