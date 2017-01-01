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BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla gerçekleştirilen ihracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,12 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı.

UİB'den yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin yılın ilk dört ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 yükselişle 9,5 milyar dolar oldu.

Birliğin nisan ayında gerçekleştirdiği ihracat 2016'nın aynı ayına göre yüzde 15,12 artarak 2,4 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise yüzde 16,02'lik artışla, 26,2 milyar dolara çıktı.

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18,36 artışla 2 milyar 90 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 4 aylık ihracatı yüzde 25,59 artarak 8,3 milyar, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 19,51 yükselerek 22,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 101,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yıla oranla değişmeyip 398 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, geriye dönük 12 aylık ihracat rakamı ise yüzde 2,81'lik azalışla 1,1 milyar dolar oldu.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,27'lik artışla 51,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UHKİB'in yılın ilk dört ayındaki ihracatı yüzde 4,72 artarak 184,9 milyon dolar olurken, 12 aylık ihracat yüzde 0,09 düşüşle 515 milyon dolara geriledi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) nisan ayı ihracatı yüzde 2,99 artarak 11,3 milyon dolar oldu. Birlik, 2017 yılının ilk dört ayında 50,8 milyon dolar, 12 ayda ise 164,3 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdi.



Nisan ayında yüzde 3,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ilk dört aylık ihracatı da 18,4 milyon dolar oldu. Geriye dönük 12 aylık ihracat ise 103 milyon dolar seviyelerine geldi.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,29 azalışla 130 milyon dolar olarak açıklandı.

- "Yeni başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, nisan ayında gerçekleştirilen 2,4 milyar dolarlık ihracattan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ülke olarak ekonomiye odaklanılması gereken bir döneme girildiğini belirten Sabuncu, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli, yerli üretim odaklı ve ihracat yönlü politikalarla yatırımların artacağını, dolayısıyla ekonominin canlanacağını düşünüyoruz. İhracatı destekleyen reformların artarak devam etmesinin, küresel arenada rekabetçi Türkiye algısını oluşturmamız için hayati önem taşıdığı kanaatindeyim. Türkiye, araştıran ve pazar taleplerini iyi analiz edebilen ihracatçılara sahip bir ülke. Hareket kabiliyeti oldukça iyi derecede olan bir ihracatçı profilimiz var. Bu gücün ve yeteneğin bir gereği olarak önümüzdeki dönemde ihracatta yeni başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz."