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SDT perdelerini "39 Basamak" ile kapatacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:06

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) sezonu "39 Basamak" oyunu ile kapatacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" oyununda, Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

SDT, 4-5 Mayıs'ta saat 19.30'da, 6 Mayıs Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği "39 Basamak" ile sezonu kapatacak.

Öte yandan, SDT, Sivas’ta kapalı gişe oynayan "Lysistrata" adlı oyunu İzmir ve Antalya'da sanatseverler ile buluşturacak.

"Lysistrata", 9-13 Mayıs’ta İzmir’de, 23-25 Mayıs'ta ise Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde perde açacak.




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