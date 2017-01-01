"Çöp gazı" elektriğe dönüştürülecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesince çöp gazından elektrik üretimi için biyogaz santrali tesisinin temeli atıldı.

Pınar Mahallesi Kırmızıyer mevkisinde bulunan düzenli çöp depolama sahası içerisinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, böyle bir tesisi kente kazandıran belediyeye teşekkür etti.

Enerjinin artık dünyada yükselen bir trend olduğunu belirten Beypınar, bu projenin kent için büyük bir hamle olduğunu söyledi.

Beypınar, el birliğiyle vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da kentin elektrik ihtiyacını "çöp"ten karşılayacaklarını dile getirdi.

Tesis ile yılda 19 milyon kilovat elektrik üreteceklerini anlatan Kesimoğlu, bin konutun tüm elektriğinin, 5 bin konutun ise aydınlatılmasının karşılanacağını aktardı.

Tesis ile Trakya'da bir ilke imza atacaklarını bildiren Kesimoğlu, "Bu projeye 2,5 yıl emek verdik ve büyük heyecan duyuyoruz. Dünyamızda ve ülkemizde yeni bir sektör olan biyogaz üretiminin kentimize kazandırılmasıyla ilgili çalışmaları heyecanla yürütüyoruz. Emeklerimizin, çabalarımızın sonucunda kentimize böyle bir tesis kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Projemizle çevreye sahip çıkmamızın yanı sıra ekonomik anlamda da belediyelerimiz gelir elde etmiş olacak." diye konuştu.

Kesimoğlu, tesis inşaatının 1 yılda tamamlanacağını sözlerine ekledi.