Gaziantep 2. Kitap Fuarı'na doğru

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 2. Kitap Fuarı, 9-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının desteğiyle hazırlanan fuar, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuarda, Gaziantepli yazar ve şairler söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar süresince Burhan Bozgeyik, Gonca Tokuz, Mehmet Sabri Genç ve Behiye Köksel söyleşilere katılacak.

Kitap fuarında, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine de etkinlikler düzenlenecek.

Tahir Tekin Öztan, Faruk Şüyün, Ayfer Yavi ve Raife Polat da yemek kültürü üzerine söyleşi yapacak.

Girişin ücretsiz olacağı fuar, her gün 10.00-20.00, son gün ise 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.