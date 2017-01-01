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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Özel harekat polisi organlarıyla 7 kişiye umut oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:16

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir hafta önce trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis Emre Bağcı'nın bağışlanan organları 7 kişiye umut oldu.

Atakum ilçesinde 25 Nisan'da kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Bağcı'nın (27) tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Bağcı'nın ailesi oğullarının organlarını bağışladı.

Bağcı'nın organ bağış kartının da bulunduğu öğrenildi. Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek Bağcı'nın organlarının alınması için harekete geçildi.

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, ailenin zor ve önemli bir karar alarak örnek bir davranışta bulunduklarını söyledi.

Aileye teşekkür eden Kazak, yapılan operasyon sonrası Bağcı'dan alınan akciğer ve kalbin İstanbul'a, Karaciğerin Bursa'ya, iki böbrek ve iki korneanın da Samsun'da organ ile doku bekleyen hastalara nakledileceğini belirtti. Kazak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trafik kazası sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tedavi gören Emre kardeşimizin yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Vatanımızın her karışında canlarıyla çalışan özel hareket polisimizin ailesi, anne, babası onurlu ve hayırlı bir iş yaparak oğullarının organlarını bağışlama kararı aldılar. Bunun üzerine Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, Ulusal Koordinasyon Merkeziyle birlikte zamanla yarışan bir sürece girdi. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri diğeri Sağlık Bakanlığına ait iki uçak operasyonda görev aldı."

Operasyonda dört ayrı hastaneden ekibin görev aldığını anlatan Kazak, organların 7 kişiye yeni bir yaşam şansı sunacağını vurguladı.

Organların çıkarılma işleminde görev yapan doktorlardan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ise çalışmanın başarılı geçtiğini söyledi.

Emre Bağcı'nın ailesine başsağlığı dileyen Yakupoğlu, aileye, organ bekleyen hastalar adına teşekkür etti.

Atakum ilçesinde 25 Nisan'da Şebnem Vergili idaresindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete çarpmış, kontrolden çıkan Vergili'nin kullandığı otomobil, çöp konteynerini devirdikten sonra kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpıp kafeye girmişti.

Kazada, sürücü Vergili'nin yanı sıra otomobilde bulunan çocukları Taha Utku ve Tuna Utku Vergili, polis Bağcı, üniversiteli genç Taşkın ile kafede bulunan Mehmet Emre Kefelioğlu yaralanmıştı. Ambulanslar ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bağcı ise ameliyata alınmıştı.

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