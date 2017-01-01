Yayladağı'nda çilek hasadı başladı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde farklı aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çileğin hasadına başlandı.

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, Güzelyurt Mahallesi'ndeki çilek hasadının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2010 yılında Hatay Valiliği desteğiyle ilk kez ekilen çileğin, ilçe halkına önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Çileğin bölge iklimini oldukça sevdiğini aktaran Ballı, "Bu yılın çilek sezonunu açmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Yayladağı çileği aroma ve boyut olarak istenilen seviyede. İlk olarak 1-2 dekarla başlanan çilek ekimi şimdi 200 dekara ulaştı. Yaklaşık bin ton ürün bekliyoruz." diye konuştu.

Ballı, raf ömrünün uzun olmasının Yayladağı çileğine olan talebi artırdığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Diğer çileklerin raf ömrü 1-2 gün iken bizim çileğimiz soğuk ortam olmadan 4-5 gün dayanabiliyor. Çevre il ve ilçelerden yoğun talep geliyor. Diğer önemli özelliği de Yayladağı çileğinin hasadı, Silifke çileğinden sonra başlıyor. Bu da insanların 5-6 ay taze çilek yemesine olanak sağlıyor. Şu an kilogramı toptan 3,5 liraya tarladan alınıyor. Tezgahlarda 6-7 lira arası satılıyor. Hem halkımıza gelir kaynağı olması hem de çileğin yaygınlaşması için devletimizin desteklerinin devamını bekliyoruz."

Güzelyurt Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Cemil Köse de 6 yıl önce valiliğin önerisiyle 2 dekar ürün ekerek işe başladığını söyledi.

Geliri ve iş gücü kolaylığı nedeniyle ekimi arttırdığını aktaran Köse, "Şu an 10 dekar çilek bahçem bulunuyor. İlk hasadımızı yaptık. Çok şükür verimden memnunuz. Pazar sıkıntımız hiç yok. Hatta gelen taleplere yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.