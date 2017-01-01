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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Albay Ali Türk hakkındaki iddianame kabul edildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:50

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından sözde sıkıyönetim komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un yerine atanan eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Türk hakkındaki iddianame tamamlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Ali Türk hakkındaki iddianame, yeni açılan Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Türk hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, "Albay rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığının İstihbarat Daire Başkanlığı başta olmak üzere pek çok kademesinde görev yapan şüpheli Ali Türk'ün 15 Temmuz'da darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birlikteliği içinde olduğu konusunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığı, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u bir süre kullandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Albay Türk, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında tutuklanan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz'dan önce tayininin çıkması üzerine yerine atanmıştı.

Türk, İl Jandarma Komutanlığına Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yeni düzenleme kapsamında göreve getirildiği 2 Ağustos'a kadar, yaklaşık bir hafta görev yapmış, bu tarihten sonra atamasını beklemeye başlamıştı. 25 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa'da gözaltına alınıp Ankara'ya götürülen Türk, burada tutuklanmıştı.

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