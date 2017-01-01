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Muratbey Uşak'ta Banvit hazırlıkları

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:52

UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın Banvit'i konuk edecek Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, iyi hazırlandıkları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li basketbolcu Ekene Ibekwe ile yollarını ayırdıklarını, Evaldas Kairys dışında eksik oyuncularının bulunmadığını, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediklerini ifade etti.

Konuk edecekleri Banvit karşısına rahat çıkacaklarını dile getiren Bulkaz, "İyi hazırlandık kazanmak istiyoruz. Seyircimiz karşısında kazanacağımıza inanıyorum. Savunmada ve hücumda etkili oynamak istiyoruz. Güzel bir basketbol akşamı yaşanacak." dedi.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanacak Muratbey Uşak-Banvit karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Ligde yarınki karşılaşma öncesinde Muratbey Uşak 35 puan ve averajla 13. sırada yer alırken, Banvit ise 45 puan ve averajla 4. sırada bulunuyor.

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