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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Pişmaniye tasvirli statta sona doğru

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:53
Pişmaniye tasvirli statta sona doğru


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen 33 bin kişilik stadyumun inşaatı yüzde 98 oranında tamamlandı.

Toplam 89 bin metrekare arazi üzerinde yapımı süren stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde yapılacak dış cephesiyle ilgi çekiyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçici kabul aşamasına geldiklerini belirterek, stadyum inşaatında son rötuşlara geçildiğini söyledi.

"Bu ayın sonu itibarıyla stadyum, futbol oynanabilecek hale gelmiş olacak." diyen Çintimar, çim zeminin tamamlandığını kaydetti.

Çintimar, koltukların takılmasında da sona yaklaşıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem localar hem de soyunma odaları hazır halde. Mayıs ayı sonu itibarıyla Kocaeli stadyumu futbol oynanabilecek halde Kocaeli'deki takımlarımıza, Kocaelisporumuza ve diğer takımlarımıza hizmet edecek duruma gelmiş olacak. Şu anda yüzde 98 seviyesindeyiz. Bütün bağlantılar da gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri de tamamlanmış durumda. Çevre yeşillenmiş durumda. Çevredeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor."


- "Yaşayan bir stadyum olacak"


Stadyumun ön kısmındaki yolun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmen tamamlandığını anlatan Çintimar, "Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası'na aday durumdayız. Almanya ile çekişiyoruz ama biz daha güçlü bir aday olduğumuzu düşünüyoruz, çünkü ülkemizin genelinde FIFA standartlarındaki sahalardan biri olan bu stadyumun da Avrupa Şampiyonası'nda kullanılacağını biliyoruz. Ülkemizin Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapması durumunda kent olarak da bizler de yer almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Çintimar, stadyumun hem bölgeye hem de kentteki takımların üst liglerde yer alması için heveslenmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Burasını yaşayan bir stadyum haline getirileceğini belirten Çintimar, 54 locanın firmaların ofis olarak kullanımına da açılacağını söyledi.

Çintimar, stadyuma yakışır bir açılış yapmak istediklerini vurgulayarak, "Burası kente büyük bir katkı sağlayacak. Sadece futbol için değil diğer branşlarla da entegre olacak. Belki ileride insanlarımız sosyal amaçlı buraya gelecektir. Halkımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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