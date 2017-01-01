Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon açılıyor

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, 6-7 Mayıs'ta Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek ilk ayak yarışı, 7-12 yaş sporcuların katılımına açık Formula mini, 13-16 yaş için Formula junior, 15 yaş üzeri için Formula senior ve 32 yaş üzeri için Formula master olmak üzere 4 kategoride koşulacak.
Organizasyonda cumartesi günü antrenman ve sıralama turları ile ilk yarışlar yapılacak. Pazar günü ise 2. ve 3. yarışların ardından ödül töreni düzenlenecek.