Kırklareli'de FETÖ/PDY davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 1'i firari, 4'ü tutuklu 29 dernek yöneticisi ve üyesinin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 28 dernek üyesi sanık hazır bulundu.



Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna ceza infaz kurumu ring araçlarıyla getirildi.

Sanıkların yakınları, adliye binası girişinde polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.



Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından iddianame tekrar okundu.



Hastalığı sebebiyle birinci duruşmada mahkeme heyetinin izniyle dışarı çıkan tutuksuz sanık Tülay Örs, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Hiçbir örgüte mensup olmadığını savunan Örs, hiçbir örgütün de propagandasını yapmadığını iddia etti.



Kızının öğrenci olduğunu anlatan Örs, kapatılan Zaman gazetesine sınavlara ilişkin hazırlık soru kitapçıklarını vermesi sebebiyle abone olduğunu ileri sürdü.



Kızının okuluna en yakın para çekme makinesinin Bank Asya'ya ait olduğunu belirten Örs, kızına para göndermek için Bank Asya'da hesap açtırdığını söyledi.



Bank Asya'da hesap açtırmak ve para yatırmak için kimseden talimat almadığını savunan Örs, "Kızımın okuduğu okula en yakın ATM Bank Asya'ya aitti. Ona para göndermek ve zaman zaman birikimlerimizi de o bankada hesabımız olduğu için yatırmıştım. Hesap açmak için ve para yatırmak için kimseden talimat almadım. Ben 2 yıldır kanserle mücadele ediyorum. Banka hesabını kapatmak için hastalığımdan dolayı fırsat bulamadım. Ayrıca içinde bin ya da 2 bin lira para bulunuyordu. Bunu da kızımın ihtiyacı olması durumunda kullanması için bırakmıştım." diye konuştu.



Duruşmanın birinci oturumunda istenen ve dosyaya eklenen evraklara ilişkin sanık ile avukatlarının savunma ve talepleri alındı.



Cumhuriyet savcısı Uğur Uslu mütalaasında, tutuklu sanıklar Arzu Ergenli, Nermin Ay, Muazzez Kaçar ve Sibel Kurtgözlü'nün tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya bir süre ara verildi.



Mahkeme Başkanı Yeltepe, tutuklu sanıklardan Arzu Ergenli ve Nermin Ay tahliye edilmesine, Muazzez Kaçar ile Sibel Kurtgözlü'nün ise tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirtti.



Duruşma ertelendi.

