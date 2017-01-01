Sarıkamış'ta "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" kampanyası

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Şehitler Diyarını Temiz Tutalım" kampanyası çerçevesinde belediye tarafından temizlik seferberliği başlatıldı.

Sarıkamış Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda, eski Kars yolu mevkisinde başlatılan temizlik seferberliğine Belediye Başkanı Göksal Toksoy, meclis üyeleri, daire müdürleri ve personeli, İŞKUR çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın 90 bin şehidi bağrında yatıran, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle Türkiye'nin doğusunda bir yıldız olduğunu söyledi.

Şehitler diyarı ve turizm cenneti ilçeye, Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşların, özellikle yaz döneminde ziyarete geldiğini ifade eden Toksoy, "Şühedanın yattığı bu toprakları temiz tutmak hepimizin görevidir. Bizler vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize temiz bir çevre sunmak için böyle bir temizlik kampanyası başlattık." dedi.

Toksoy, Sarıkamış'ta yeni çalışmalar yapıldığını dile getirerek, şu bilgileri aktardı:

"Burası şehitlikler ile dolu ve yeni yapılan birçok çalışma var. Şehitliklerimizin çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla buralar ziyaretçilerin akınına uğrayacak. Bu manada şühedanın yattığı bu toprakları, bu çevreyi temiz tutmamız lazım. Bu kampanyayı daha da yayarak kaymakamlığımızın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte devam ettirmek istiyoruz. İlçemizi şühedaya yakışır pırıl pırıl bir turizm kenti haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kampanyaya davet ediyoruz."

Acısu mevkisinde tamamlanacak temizlik çalışmalarının 10 sürmesi planlanıyor.