Kruvaziyer turizmi

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AYDIN (AA) - Kuşadası Ege Ports Limanı, 2 bin 570 yolcusuyla "Mein Schiff 5" transatlantik gemisini ağırladı.

Ege Ports Limanı'na yanaşan Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 5" gemisinden inen çoğunluğu Alman 2 bin 570 yolcudan bazıları, tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince'yi ziyaret etti, Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

Yolcuların bir kısmı ise gemiye ait olan bisikletlerle, şehir turuna çıktı.

Ege Ports Limanı Ege Bölge Müdürü Ali Kuluyever, yaptığı açıklamada, geminin ilk kez Türkiye'ye gelip Kuşadası Limanı'na yanaştığını belirtti.

Geminin Kuşadası ve Marmaris'e 2'şer seyahat yapacağı bilgisini veren Kuluyever, "Turizmdeki tüm olumsuzluklara rağmen bizlerin de girişimleriyle TUİ firması yine de Türkiye'ye geldi. Böylesi büyük gemilerin gelmesi bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Yolculardan Alman Anja-Rolf çifti, seyahatlerinin sorunsuz bir şekilde geçtiğini, Kuşadası'nda olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Klaus Pöpe ise liman yetkililerince çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Efes Antik Kenti'ni görmek için sabırsızlanıyorum. Burada olmak çok güzel." diye konuştu.