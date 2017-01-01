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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat bin testi kebabıyla rekoru hedefliyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:21

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesince düzenlenen "1. Ulusal Yemek Festivali" kapsamında bin testi kebabı pişirilerek, rekor denemesi yapılacak.

Belediye Kültür Müdürlüğünce organize edilen festival, 5-7 Mayıs'ta yapılacak. Festival etkinlikleri kapsamında Lise Caddesi'nde ocaklar kurularak, bin testi kebabı pişirilecek.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek festivali için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kent mutfağının zenginliğine işaret eden Arslan, ancak bunun yeterince tanınmadığını dile getirdi. Arslan, "Aslında tescilli birçok yemeğimiz var. Bu sene bunu biraz daha Yozgat dışına taşımak istedik. Yemek şenliği yapacağız ve bunu her yıl devam ettireceğiz. Şenlik 3 gün sürecek. Bu sürede değişik kategorilerde çeşitli yarışmalar olacak." dedi.

Yozgat'a özgü bir değeri ön plana çıkarmak için testi kebabıyla rekor denemesi yapacaklarını, bu şekilde kentin adını duyuracaklarını belirten Arslan, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yaptıklarını kaydetti.

"Cadde boyunca kuracağımız ocaklarda bin testiyi bir arada yapıp, insanlarımızın tatması için bırakacağız." diyen Arslan, rekor denemesi için bin testinin alındığını ifade etti.

Arslan, festival kapsamında, testi kebabının yanı sıra tandır kebabı, arabaşı, parmak çörek gibi kente özgü tatları Türkiye gündemine taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

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